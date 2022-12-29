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Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России

Полина Долганова
Политика
Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться на выборах президента России
Фото: vk/ramzan

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что каждый гражданин России имеет право принимать участие в президентских выборах. Об этом он сказал в четверг, 29 декабря.

— Я гражданин России, я имею право баллотироваться. Другим можно, чеченцу нельзя что ли? Можно! Но я этого никогда не буду делать, — сказал политик в ходе трансляции RT.

Он добавил, что после нынешнего президента РФ Владимира Путина управлять страной станет практически невозможно.

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 75 процентов жителей страны, а свое доверие главе государства выразили 78,7 процента россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Свое доверие председателю российского правительства Михаилу Мишустину выразили 62 процента респондентов. Деятельность главы государства одобряют 75 процентов россиян, деятельность Мишустина — 52,8 процента, правительства России — 49,1 процента.

До этого ВЦИОМ узнал, кого россияне считают символами России. Так, большинство респондентов назвали самыми популярными выдающимися личностями прошлого Александра Пушкина и Петра I.

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