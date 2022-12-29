Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мокрый снег ожидается в некоторых районах Москвы с ночи 30 декабря

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Мокрый снег ожидается в некоторых районах Москвы с ночи 30 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мокрый снег ожидается в некоторых районах Москвы с ночи 30 декабря и до 18:00 того же дня. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 декабря.

В указанный период в городе будет сохраняться гололедица. Москвичам рекомендовали быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Москве 30 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами могут наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Так, в новогоднюю ночь в Москве ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.

Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте