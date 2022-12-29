Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мокрый снег ожидается в некоторых районах Москвы с ночи 30 декабря и до 18:00 того же дня. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 29 декабря.

В указанный период в городе будет сохраняться гололедица. Москвичам рекомендовали быть внимательными и осторожными на дорогах. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Москве 30 декабря ожидаются осадки в виде снега, местами могут наблюдаться налипание мокрого снега и гололед. В связи с этим МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в ночь с 31 декабря на 1 января. Так, в новогоднюю ночь в Москве ожидаются плюсовая температура и небольшой дождь.