Дочь футболиста Пеле выложила прощальный пост в связи со смертью отца

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Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто) Келли Насименту выложила в одной из социальных сетей прощальный пост в связи со смертью отца.

— Все, что мы есть, благодаря тебе. Мы тебя бесконечно любим. Покойся с миром, — написала она.

Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.

После завершения профессиональной карьеры Пеле принимает решение посвятить себя образованию. Сначала он заканчивает среднюю школу, затем получает диплом экономиста.