Два человека пострадали при аварии в центре Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись в центре столицы, на Большой Пироговской улице (в районе пересечения с Трубецкой улицей). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение в сторону Садового кольца осуществляется по одной из двух полос. Просим по возможности объезжать данный участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что одним из участников аварии стал автомобиль такси. В результате ДТП два человека были госпитализированы, передает агентство «Москва».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В этот же день авария с участием девяти машин произошла в подмосковном Щелкове. В 18:40 на автодороге Фряново водитель, управляя автомобилем УАЗ, при движении в попутном направлении совершил столкновение с восемью автомобилями.