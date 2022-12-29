Глава WBC Сулейман объявил о планах по созданию турнира для боксеров-трансгендеров

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в четверг, 29 декабря, сообщил о планах по созданию соревнований для трансгендерных спортсменов.

— В 2023 году мы планируем объявить глобальный набор для заинтересованных лиц. Мы разработаем протоколы, начнем консультации и создадим лигу и турнир. Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать, — заявил он.

Глава WBC отметил, что в боксе нельзя допускать, чтобы мужчина дрался с женщиной, независимо от смены пола. По его словам, вокруг этого не должно быть «никаких серых зон».

— Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать. Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом, — цитирует Сулеймана издание The Telegraph.

10 ноября сообщалось, что изменивший пол мужчина Брайан Нгуен победил в конкурсе красоты под эгидой «Мисс Америка». Его победа вызвала неоднозначную реакцию у зрителей.