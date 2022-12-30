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Конгрессмен США Сантос солгал о гибели матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке

Юлия Курганова
В мире
Конгрессмен США Сантос солгал о гибели матери в теракте 2001 года в Нью-Йорке
Фото: shutterstock

Конгрессмен Соединенных Штатов Джордж Сантос солгал о гибели своей матери в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Оказалось, что мать конгрессмена находилась в своем офисе в южной башне в тот день, когда произошел теракт. Она выжила в трагических событиях, но умерла через несколько лет от рака. Однако в своем сообщении в соцсети Twitter 12 июля 2021 года Сантос написал: «Теракт 11 сентября забрал жизнь моей мамы».

Позднее, 23 декабря 2021 года, он написал очередной пост, в котором сообщил о пятилетней годовщине смерти родительницы.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку в отношении конгрессмена, который признался, что солгал о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. После публикации разоблачительной статьи в издании New York Times Сантос рассказал, что предоставил избирателям ложную информацию о себе, в том числе сообщив о наличии высшего образования и указав, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы во время Второй мировой войны. Ложью оказалась и информация о том, что он работал в инвестиционных банках Citigroup и Goldman Sachs, передает РИА Новости.

Главная ложь о России в 2022 году — это сообщения о ее причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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