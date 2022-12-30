Иммунолог Скорпилева назвала смертельные осложнения гриппа

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Инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом сообщила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

— Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Все инфаркты и инсульты, происходящие в течении двух месяцев после заболевания гриппом, расцениваются как осложнение от болезни, — рассказала медик.

Она подчеркнула, что нужно помочь организму защититься от смертельных последствий. Для этого необходимо прививаться от гриппа каждый год.

— Прививка не спасает от заболевания. Но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100 процентов. Это доказано на протяжении многих лет, — отметила Скорпилева в беседе с порталом Ura.ru.

Опасность вируса свиного гриппа заключается в том, что при неполноценном лечении человек может снова заразиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.