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Иммунолог Скорпилева назвала смертельные осложнения гриппа

Юлия Курганова
Общество
Иммунолог Скорпилева назвала смертельные осложнения гриппа
Фото: depositphotos

Инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после гриппа. Об этом сообщила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

— Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Все инфаркты и инсульты, происходящие в течении двух месяцев после заболевания гриппом, расцениваются как осложнение от болезни, — рассказала медик.

Она подчеркнула, что нужно помочь организму защититься от смертельных последствий. Для этого необходимо прививаться от гриппа каждый год.

— Прививка не спасает от заболевания. Но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100 процентов. Это доказано на протяжении многих лет, — отметила Скорпилева в беседе с порталом Ura.ru.

Опасность вируса свиного гриппа заключается в том, что при неполноценном лечении человек может снова заразиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.

Врачи Смерть Грипп осложнения
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