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Блогера Тейта и его брата задержали в Румынии за торговлю людьми

Юлия Курганова
В мире
Блогера Тейта и его брата задержали в Румынии за торговлю людьми
Фото: shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Румынии известного блогера Эндрю Тейта и его брата Тристана. Об этом сообщило в четверг, 29 декабря, издание Insider Paper.

Их обвиняют в торговле людьми и создании преступной группы, которая похищала и насиловала девушек ради съемок порно.

По данным полиции, братья похитили двух девушек на вилле Волунтари в Монтении. В посольство Соединенных Штатов обратились близкие одной из пропавших. Они сообщили, что блогер и его брат удерживают в своем доме девушку.

Вычислить местонахождение преступников помогла коробка от пиццы, которая попала на видео блогера. Правоохранители вычислили номер заказа и адрес братьев. Дело в том, что на днях Тейт поссорился в соцсетях с экоактивисткой Гретой Тунберг, когда хвастался выбросами углерода своих суперкаров. В ответ она заявила, что у блогера «чертовски мало энергии». Тейт записал ей видеоответ, в кадр которого и попала та самая коробка от пиццы.

На братьев завели уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают расследование и устанавливают все подробности.

Тристан и Эндрю Тейт переехали в Румынию несколько лет назад из Британии. Второй брат раньше занимался кикбоксингом, после чего стал блогером и бизнес-коучем. В соцсетях за его жизнью следят более трех миллионов человек.

В Санкт-Петербурге задержали блогера Вячеслава Малмыгина, который подозревается в убийстве 18-летней девушки. Мужчина находился в розыске с 5 июля. Тело 18-летней Софьи Красильниковой нашла ее мать в квартире в Московской области. Позже удалось установить, что труп пролежал там трое суток.

Изнасилования Румыния Торговля людьми Полиция Задержания
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