Нарколог рассказал, как правильно употреблять алкоголь на Новый год

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В Новый год лучше воздержаться от употребления спиртного. Если человек принимает решение не отказываться от алкоголя, то ему следует придерживаться определенных правил, предупредил врач-нарколог Валентин Скрябин.

— Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья, — подчеркнул специалист.

При этом он обратил внимание, что нельзя сочетать прием горячительных напитков со сладостями, так как это задержит выведение алкоголя из организма. Врач также призвал не запивать спиртное газировкой. Содержащийся в ней углекислый газ способствует увеличению всасываемости, что может привести к «катастрофическому эффекту с нарастанием опьянения».

По словам Скрябина, закуска не защитит организм от токсического эффекта алкоголя. Он пояснил, что это зависит от количества выпитого. При этом не имеет значения, чередовал ли человек спиртное с неалкогольными напитками или нет. Врач также обратил внимание, что избежать негативных последствий от употребления алкоголя не помогут никакие профилактические меры.

Нарколог констатировал, что алкоголь является ядом, у которого нет безопасной дозы, и призвал провести праздник трезво, передает РИА Новости.

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