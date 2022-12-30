Центр амбулаторной онкологической помощи ММКЦ «Коммунарка» открылся в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Азовская улица, 22с1 Карта всех событий

В столице прошло открытие крупнейшего центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева.

— Центры амбулаторной онкологической помощи — это один из ключевых элементов городской онкослужбы. ЦАОП на Азовской — яркий тому пример. Здесь мы сосредоточили максимум технологий и специалистов, создали для посетителей условия не просто для комфортного пребывания, но и способствующие психологической разгрузке, — отметила она.

По ее словам, за первые дни работы здесь провели почти 3,5 тысячи консультаций, а также свыше 900 диагностических исследований. Около 500 человек, добавила Гаджиева, посетили дневной стационар для прохождения сеанса химиотерапии.

Он находится по адресу Азовская улица, дом 22, строения 1, 2 и 3, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне главный врач ГКБ № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что новый скоропомощной стационарный комплекс ГКБ имени В. В. Вересаева в скором времени начнет принимать свих первых пациентов. ССК на территории Филатовской откроется в следующем году и будет принимать до 300 пациентов в день.