Названы три новогодних салата, способных испортить фигуру за пару дней

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Составлен топ-3 традиционных новогодних салатов, на которые не следует налегать тем, кто заботится о своей внешности. Всего два дня употребления этих блюд могут плачевно отразиться на фигуре.

В этот список вошел классический салат оливье. Он представляет угрозу для талии за счет обилия майонеза, а также малосочетаемых продуктов, таких как вареная колбаса и соленые огурцы. Питаться этим салатом на протяжении всех новогодних выходных является преступлением против стройной фигуры, отмечают диетологи. Усугубит ситуацию употребление этого блюда вместе с алкоголем и фруктами.

Еще один салат, без которого редко обходится новогодний стол, — это селедка под шубой. Эксперт рекомендует приготовить это блюдо порционно лишь на сам праздник. Из-за обилия майонеза в нем содержится большое количество калорий. А картофель и свекла могут повысить сахар в крови. Кроме того, этот салат нельзя хранить дольше двух суток.

Специалисты также предупредили об опасности для фигуры такого, казалось бы, безобидного салата, как «Цезарь». Все дело в обжаренной курице и калорийном соусе. Диетологи советуют употребить в салат отварное мясо, а заправку приготовить самостоятельно без большого количества соли, сахара и других вредных приправ, передает womanhit.ru.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина рассказала, что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две–три ложки.