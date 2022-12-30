Москвичам рассказали о программе новогодней ночи в парках столицы

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В ночь с 31 декабря на 1 января в девяти парках Москвы пройдут анимационные программы, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 30 декабря.

Так, анимационные программы в новогоднюю ночь запланированы в Парке Горького, «Сокольниках», «Красной Пресне», в Таганском парке, саду имени Баумана, «Эрмитаже», Измайловском парке, а также в парках «Митино» и «Ходынское поле».

— С 21:00 анимационная программа начнется на главных аллеях парков, а с 22:30 празднование перенесется на катки. С 23:30 в парках будут транслировать обращение мэра Москвы, а перед боем курантов — новогоднее обращение президента России, — говорится в сообщении.

В первые минуты нового года на катках начнется анимационная программа «в тематике знакомых с детства историй», она продлится до 01:00. Так, в ПГ гости увидят анимационную программу по мотивам сказки «Щелкунчик», а в Измайловском парке — по мотивам «Снежной королевы».

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что ледовые площадки будут принимать посетителей до 02:00, а каток в Парке Горького — до 03:00.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о новогодней программе для москвичей и туристов.