Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заммэра Сергунина рассказала о новогодней программе для москвичей и туристов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Заммэра Сергунина рассказала о новогодней программе для москвичей и туристов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти организовали несколько новогодних развлекательных программ для горожан и гостей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 30 декабря.

— Программы для детей и взрослых проведут в парках, музеях и культурных центрах. Столичные рестораны и кафе приглашают поучаствовать в гастрономическом проекте «Новогодний московский завтрак», — сказала представитель мэрии.

Одним из основных событий длинных выходных будет традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», добавила она. В этому году мероприятие посвящено добрым делам и благотворительности.

Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»
1/4
Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»
Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»
2/4
Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»
Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»
3/4
Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»
Фото: Пресс-служба Мостуризма
4/4
Фото: Пресс-служба Мостуризма

Так, каждый может передать подарки детям из новых регионов России и участникам СВО. Познавательная, культурная, благотворительная, спортивная и гастрономическая программы запланированы на январские каникулы.

Заммэра подчеркнула, что новогодние мероприятия посетят дети из регионов России, в том числе новых. Так, до 8 января в столице будет проходить фестиваль «Путешествие в Рождество».

На площадках в разных районах Москвы работают катки и ярмарки, а также проходят мастер-классы. Там же находятся пункты сбора подарков для участников СВО и детей с Донбасса.

Кроме того, с 23 декабря по 8 января в городе проходит гастрономическая программа «Новогодний московский завтрак». Рестораны в ее рамках предлагают горожанам и туристам разнообразные блюда — от традиционных до авторских.

До этого стало известно, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать продукцию от производителей из 21 региона России. Гости фестивальных площадок смогут встретить товары из Калининградской, Орловской, Пензенской областей, Донецкой и Луганской народных республик и других регионов страны.

Мероприятия Наталья Сергунина Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте