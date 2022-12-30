Столичные службы завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству в Басманном районе столицы. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу, — отметил он.

Заммэра уточнил, что оптимизация ширины полос для движения транспорта позволила расширить тротуары и обустроить комфортные территории для отдыха. Как уточняется, основные работы завершены на улицах Спартаковская, Старая и Новая Басманная, Бакунинская, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке, Басманном тупике и ряде других.

В ходе работ специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, выполнили устройство дополнительной водосточной сети протяженностью 1,6 тысячи метров, а также расширили тротуары — их общая площадь теперь составляет 46 тысяч квадратных метров.

Также стало известно, что с 30 декабря по 9 января столичные службы будут работать в усиленном режиме. Круглосуточно будут дежурить 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, подготовлены еще 1,8 тысячи источников энергоснабжения и три мобильные котельные.