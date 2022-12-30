Композитора Эдуарда Артемьева похоронят в Москве 31 декабря
Композитора Эдуарда Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве в субботу, 31 декабря. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
По словам Калинина, отпевание композитора пройдет в столичном храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице, передает РИА Новости.
До этого соболезнования родным и близким Эдуарда Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал композитора неординарным и талантливым человеком, который смог проложить особый путь в искусстве.
Артемьев умер в возрасте 85 лет 29 декабря. Композитор был переведен в реанимационное отделение в начале декабря из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.
Композитор родился в Новосибирске в 1937 году. Широкую известность ему принесла работа в кино. Его знаковые песни — произведения из кинофильмов, композиции, возникшие на материале музыки кинолент, а также песни-баллады и песни-поэмы («Здравствуй, день!», «Воспоминание», «Костры рябин» и другие).