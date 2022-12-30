Система ПВО отработала в Севастополе

Фото: Минобороны РФ

Над Севастополем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в социальных сетях.

— В Севастополе отработала система ПВО, — написал он.

Глава города уточнил, что все городские службы работают штатно. Он подчеркнул, что российские военные «как всегда сработали четко».

В своем Telegram-канале Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие.

После начала российской специальной военной операции на Украине беспилотники регулярно появляются и уничтожаются над Крымом. Так, 10 декабря глава республики Сергей Аксенов сообщил о срабатывании ПВО над Симферополем.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина намерена «вернуть» Крым в 2023 году. О том, каковы шансы Украины на вторжение в Крым, «Вечерней Москве» рассказал капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он уточнил, что украинские политики регулярно говорят о намерении захватить полуостров. Ничего удивительного в словах Ермака нет, подчеркнул специалист.

В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «ВМ» высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится капитуляцией ВСУ после того, как у них закончатся боеприпасы.