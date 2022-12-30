Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Степан Орлов: Единый стандарт строительства соцобъектов улучшит качество работы в данной сфере

Лейла Алиева
Город
Степан Орлов: Единый стандарт строительства соцобъектов улучшит качество работы в данной сфере
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Единые стандарты для строительства объектов социальной инфраструктуры позволяют улучшить качество работы данной сферы общества в столице. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

— В Москве, несмотря на санкционное давление, не снижаются темпы строительства социальной инфраструктуры — в 2022 году в эксплуатацию были введены 12 объектов образования на 3,7 тысячи мест: две школы, четыре учебных корпуса, шесть детских садов. В стадии строительства находятся еще 35 объектов образования, — отметил он.

По словам Орлова, в столице также возвели восемь спортивных объектов, еще 11 находятся в работе. При этом городу необходимы технологии, способствующие быстрому и качественному строительству социальным объектов. Так, своевременное введение в эксплуатацию таких зданий повлияет и на работу уже действующих объектов, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный департамент городского имущества в этом году подобрал и передал социально ориентированным организациям 124 нежилых помещения. Так, 31 помещение общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров получили управы районов для организации работы с ветеранами.

Строительство Технологии Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте