Степан Орлов: Единый стандарт строительства соцобъектов улучшит качество работы в данной сфере

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Единые стандарты для строительства объектов социальной инфраструктуры позволяют улучшить качество работы данной сферы общества в столице. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил вице-спикер Московской городской думы Степан Орлов.

— В Москве, несмотря на санкционное давление, не снижаются темпы строительства социальной инфраструктуры — в 2022 году в эксплуатацию были введены 12 объектов образования на 3,7 тысячи мест: две школы, четыре учебных корпуса, шесть детских садов. В стадии строительства находятся еще 35 объектов образования, — отметил он.

По словам Орлова, в столице также возвели восемь спортивных объектов, еще 11 находятся в работе. При этом городу необходимы технологии, способствующие быстрому и качественному строительству социальным объектов. Так, своевременное введение в эксплуатацию таких зданий повлияет и на работу уже действующих объектов, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный департамент городского имущества в этом году подобрал и передал социально ориентированным организациям 124 нежилых помещения. Так, 31 помещение общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров получили управы районов для организации работы с ветеранами.