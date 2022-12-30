Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар произошел в жилом доме на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел в жилом доме на северо-западе столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Живописная улица, 38к1 Карта всех событий

На северо-западе столицы произошел пожар в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 30 декабря.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло на пятом этаже дома № 38, корпус 1, по Живописной улице. По предварительным данным, площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт выезда бригады на место происшествия, однако более подробной информации на момент публикации нет.

Другой пожар произошел на севере Москвы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома. Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал.

По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.

МЧС Западный административный округ (ЗАО) Район Щукино Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте