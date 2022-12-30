Пожар произошел в жилом доме на северо-западе столицы

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Москва, Живописная улица, 38к1 Карта всех событий

На северо-западе столицы произошел пожар в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 30 декабря.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло на пятом этаже дома № 38, корпус 1, по Живописной улице. По предварительным данным, площадь пожара составляет 10 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС подтвердили факт выезда бригады на место происшествия, однако более подробной информации на момент публикации нет.

Другой пожар произошел на севере Москвы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома. Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал.

По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.