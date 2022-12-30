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Business Insider: Зеленский совершил секретный звонок в США

Араз Салехов
В мире
Business Insider: Зеленский совершил секретный звонок в США
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский до своего визита в Соединенные Штаты Америки сделал секретный звонок в Белый дом с целью получить арестованные деньги российских бизнесменов. Об этом пишет Business Insider.

— Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны, — говорится в материале.

В дальнейшем данное положение было принято Сенатом и Палатой представителей США в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов.

В четверг, 22 декабря, Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 год на сумму в 1,7 триллиона долларов. Согласно проекту, планируется выделить 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, еще 45 миллиардов — на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

21 декабря состоялся визит Владимира Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину.

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