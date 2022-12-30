Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы ликвидирован

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Живописная улица, 38к1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в пятницу, 30 декабря.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире жилого дома № 38, корпус 1, по улице Живописной на пятом этаже в 12:08. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В 12:31 огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара не уточняется, однако в пресс-службе опровергли слухи о хлопке газа.

Другое возгорание произошло на севере столицы в четверг, 29 декабря. Горела квартира, расположенная на первом этаже жилого дома. Пожарные спасли из огня четверых человек. В результате происшествия погиб ребенок, еще один человек пострадал. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовное дело.