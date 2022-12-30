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Андрей Бочкарев: На восточном участке БКЛ метро уложено более 21 километра пути

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: На восточном участке БКЛ метро уложено более 21 километра пути
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты завершили укладку рельсового полотна на всех станционных комплексах восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Завершено устройство верхнего строения пути на всех четырех станциях и в перегонных тоннелях между ними на финальном отрезке Большого кольца. Смонтирована рельсошпальная решетка и уложен путевой бетон, завершена навеска контактного рельса. В общей сложности на восточном участке БКЛ смонтировано 21 700 метров пути, — отметил он.

Заммэра уточнил, что специалисты также завершили устройство верхнего строения пути в зоне путевого развития, расположенной за станцией «Кленовый бульвар».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении строительства БКЛ метро. По его словам, теперь начнутся пусконаладочные работы, а уже в 2023 году БКЛ введут в эксплуатацию. Благодаря запуску данной линии в городе будет создано шесть тысяч новых рабочих мест, а в зоне расположения станций появится 391 тысяча рабочих мест.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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