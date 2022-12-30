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American Thinker: Украина нужна США для отмывания денег

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
American Thinker: Украина нужна США для отмывания денег
Фото: shutterstock

Элита Соединенных Штатов Америки ставит Украину выше интересов собственного народа, поскольку украинские власти позволяют «отмывать» деньги в ходе конфликта. Об этом написал обозреватель American Thinker Андреа Уидбург.

— Тот факт, что Украина издавна является машиной для отмывания денег, дает намек на ответ: элите нужно поддерживать это государство. Еще один намек появился, когда мы узнали, что Владимир Зеленский намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме и стремится к партнерству с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock, — говорится в материале.

Автор статьи считает, что демократы и некоторые псевдореспубликанцы заключили с украинскими властями очень выгодную сделку. В частности, шел «отмыв денег» через компанию FTX и американскую Uniparty.

В четверг, 22 декабря, Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 год на сумму в 1,7 триллиона долларов. Согласно проекту, планируется выделить 858 миллиардов долларов на оборонные потребности США, еще 45 миллиардов — на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря совершил визит в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину.

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