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Путин выразил соболезнования в связи со смертью бразильского футболиста Пеле

Араз Салехов
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бразильского футболиста Пеле
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, в которой выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бразильского футболиста Пеле. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле. Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России, — говорится в сообщении.

Российский лидер в телеграмме отметил, что в свое время ему удалось лично общаться с бразильским голеадором, и он навсегда сохранит самые светлые воспоминания о нем, цитирует сообщение РИА Новости.

До этого москвичи возложили цветы к посольству Бразилии в память о бразильском футболисте Пеле. Помимо этого, флаг у здания дипмиссии приспущен в связи с уходом из жизни великого голеадора XX столетия.

Накануне после продолжительной болезни скончался кумир миллионов футбольных болельщиков, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. Он умер в возрасте 82 лет.

Как уточняется, причиной смерти бразильского нападающего стал множественный отказ внутренних органов.

Соболезнования Владимир Путин Бразилия
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