Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов
Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн».
— Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 по московскому времени) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния пациента, — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Дочь Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто) Келли Насименту выложила в одной из социальных сетей прощальный пост в связи со смертью отца.
Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.
«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.
Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.