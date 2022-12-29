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Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов

Юлия Курганова
Спорт
Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов
Фото: shutterstock

Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн».

— Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 по московскому времени) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния пациента, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Дочь Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто) Келли Насименту выложила в одной из социальных сетей прощальный пост в связи со смертью отца.

2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times
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2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times
Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости
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Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости
Фото: Imago/TASS
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Фото: Imago/TASS
2015 год / Фото: Imago/TASS
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2015 год / Фото: Imago/TASS
Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
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Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС
Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer
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Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer
2014 год / Фото: imago sportfotodienst
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2014 год / Фото: imago sportfotodienst
2016 год / Фото: Zuma/TASS
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2016 год / Фото: Zuma/TASS
Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media
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Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media
1969 год / Фото: Imago images / WEREK
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1969 год / Фото: Imago images / WEREK
1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
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1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
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1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon
1977 год / Фото: Imago images / WEREK
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1977 год / Фото: Imago images / WEREK
Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport
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Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС
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Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС

Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.

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