Причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов

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Причиной смерти трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стал множественный отказ внутренних органов. Об этом сказано в официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн».

— Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 по московскому времени) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния пациента, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Дочь Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто) Келли Насименту выложила в одной из социальных сетей прощальный пост в связи со смертью отца.

1/15 2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times 2/15 Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости 3/15 Фото: Imago/TASS 4/15 2015 год / Фото: Imago/TASS 5/15 Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС 6/15 Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer 7/15 2014 год / Фото: imago sportfotodienst 8/15 2016 год / Фото: Zuma/TASS 9/15 Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media 10/15 1969 год / Фото: Imago images / WEREK 11/15 1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon 12/15 1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon 13/15 1977 год / Фото: Imago images / WEREK 14/15 Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport 15/15 Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС

Трехкратный чемпион мира в составе бразильской сборной Пеле скончался в возрасте 82 лет в четверг, 29 декабря.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.