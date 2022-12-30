Путин поздравил ряд глав государств с Рождеством и наступающим Новым годом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд глав зарубежных государств и правительств, сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 30 декабря.

Поздравительные телеграммы были в частности отправлены президенту Абхазии Аслану Бжании, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и премьер-министру страны Николу Пашиняну, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и председателю верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедову.

Помимо этого, поздравления Путина получили лидеры Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, КНР, Кубы, Никарагуа, Сербии, САР и Турции.

— Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Сильвио Берлускони, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Герхарда Шредера, — отмечается на сайте Кремля.

В своем послании действующим лидерам стран российский президент выразил надежду на развитие дружеских двусторонних отношений.

Отмечается, что в списке глав государств, получивших поздравления, нет президента США Джо Байдена и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к гражданам России в привычном формате. Об этом 28 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.