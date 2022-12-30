Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж. Об этом она сообщила на своей личной странице в социальных сетях.

— Я сказала «да», — написала актриса под снимком с регистрации брака.

При этом подробности о своем уже супруге Ксенофонтова скрыла.

«Мы за вас рады. Такая леди должна быть счастливой»; «Красивая пара! Любви и счастья от земляков!»; «Потрясающе! Примите поздравления!» — прокомментировали подписчики в ее Telegram-канале.

Замуж вышла и дочь певицы Славы Александра Морозов. Церемония бракосочетания состоялась в конце ноября в ЗАГСе в подмосковной Барвихе, а на мероприятии присутствовали только близкие люди. Морозова вышла замуж за давнего возлюбленного.

Предложение руки и сердца недавно сделали и популярной певице Клаве Коке. Избранником звезды стал блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве члена жюри. Кока поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держа в руках обручальное кольцо.