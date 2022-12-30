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Чемпион СССР по футболу 1964 года Баркая скончался в возрасте 85 лет

Араз Салехов
Общество
Чемпион СССР по футболу 1964 года Баркая скончался в возрасте 85 лет
Фото: РИА Новости

Чемпион СССР 1964 года в составе тбилисского «Динамо», бывший футболист сборной Советского Союза Владимир Баркая умер на 86-м году жизни. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщило Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.

— Министерство спорта выражает соболезнования в связи с кончиной легендарного грузинского футболиста Владимира Баркаи, — говорится в сообщении.

Однако причины и место смерти не разглашаются, сообщает ТАСС.

Владимир Баркая родился 29 июля 1937 года в Гаграх. Выступал за тбилисское «Динамо» с 1957 по 1967 год. В составе клуба, в чемпионате, провел 226 матчей, забил 68 мячей. Всего за «Динамо» в официальных матчах сыграл 297 матчей и забил 198 мячей. В 1964 году стал чемпионом СССР.

В 2014 году он был удостоен высшего спортивного звания Грузии «Рыцарь спорта».

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