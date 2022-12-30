Новый год на дежурстве встретят 700 спасателей и операторов «Системы-112» в Москве

Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы

Новый год на дежурстве встретят 700 московских пожарных, спасателей и операторов «Системы-112». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— В новогоднюю ночь сотрудники подведомственных департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы учреждений будут находиться на рабочих местах для мониторинга обстановки и оперативного реагирования на возможные происшествия, — говорится в сообщении.

Так, в новогоднюю ночь на дежурство заступят более 500 работников пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений, около 70 спасателей на воде, порядка 50 работников столичного авиационного центра, а также 80 сотрудников «Системы-112».

30 декабря городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года. В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.