Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новый год на дежурстве встретят 700 спасателей и операторов «Системы-112» в Москве

Георгий Соланович
Город
Новый год на дежурстве встретят 700 спасателей и операторов «Системы-112» в Москве
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы 

Новый год на дежурстве встретят 700 московских пожарных, спасателей и операторов «Системы-112». Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— В новогоднюю ночь сотрудники подведомственных департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы учреждений будут находиться на рабочих местах для мониторинга обстановки и оперативного реагирования на возможные происшествия, — говорится в сообщении.

Так, в новогоднюю ночь на дежурство заступят более 500 работников пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделений, около 70 спасателей на воде, порядка 50 работников столичного авиационного центра, а также 80 сотрудников «Системы-112».

30 декабря городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года. В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Безопасность Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте