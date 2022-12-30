Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

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Специалисты Комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Под особым контролем находится функционирование электросетевых объектов, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения столицы, — отметил он.

В ходе работ предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Помимо этого, в состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 столичных парках. Так, наибольшее количество разнообразных лыжных маршрутов организовано в парке «Сокольники». Помимо этого, лыжные трассы обустроили на территории столичных усадебных комплексов «Воронцово», «Царицыно» и «Коломенское».