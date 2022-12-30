Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года

Араз Салехов
Город
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в преддверии Нового года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства в период новогодних и рождественских праздников работают в усиленном режиме. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Под особым контролем находится функционирование электросетевых объектов, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения столицы, — отметил он.

В ходе работ предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

Помимо этого, в состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Также на дежурство заступили 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 столичных парках. Так, наибольшее количество разнообразных лыжных маршрутов организовано в парке «Сокольники». Помимо этого, лыжные трассы обустроили на территории столичных усадебных комплексов «Воронцово», «Царицыно» и «Коломенское».

Петр Бирюков Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте