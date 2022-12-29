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Столичные службы обустроили 67 лыжных трасс в городских парках

Араз Салехов
Город
Столичные службы обустроили 67 лыжных трасс в городских парках
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства обустроили 67 лыжных трасс в 26 столичных парках. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства провели мероприятия по обустройству 67 лыжных трасс в 26 столичных парках, их общая протяженность составляет почти 165 километров. Большинство объектов работают круглосуточно, рядом со многими есть пункты проката лыжного инвентаря и места для отдыха, — отметил он.

Заммэра добавил, что наибольшее количество разнообразных лыжных маршрутов организовано в парке «Сокольники». Помимо этого, лыжные трассы обустроили на территории столичных усадебных комплексов «Воронцово», «Царицыно» и «Коломенское». В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что лыжная трасса появилась и в Парке Горького.

В середине декабря заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что до Нового года в парках Москвы откроется еще более 100 площадок для любителей активного зимнего отдыха — 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. По ее словам, всего в городских парках разместится почти 40 катков с искусственным и натуральным покрытием.

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