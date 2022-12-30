Проход на Красную площадь ограничат с вечера 31 декабря до утра 1 января

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

Проход на Красную площадь будет ограничен с 18:00 30 декабря до 07:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу, 30 декабря.

— Ограничений дорожного движения и прохода граждан на улицу Тверская и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется. При этом информируем, что в период с 18:00 31 декабря 2022 года до 7:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь, будет ограничен, — говорится в сообщении.

Во время новогодних праздников в Москве запланированы детские представления, праздничные ярмарки и гуляния, однако крупномасштабных массовых мероприятий и фейерверочных показов в городе не будет, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в девяти парках Москвы пройдут анимационные программы. В первые минуты нового года на катках начнется анимационная программа «в тематике знакомых с детства историй», она продлится до 01:00.