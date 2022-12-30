Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Проход на Красную площадь ограничат с вечера 31 декабря до утра 1 января

Георгий Соланович
Город
Проход на Красную площадь ограничат с вечера 31 декабря до утра 1 января
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Красная площадь Карта всех событий

Проход на Красную площадь будет ограничен с 18:00 30 декабря до 07:00 1 января. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу, 30 декабря.

— Ограничений дорожного движения и прохода граждан на улицу Тверская и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется. При этом информируем, что в период с 18:00 31 декабря 2022 года до 7:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь, будет ограничен, — говорится в сообщении.

Во время новогодних праздников в Москве запланированы детские представления, праздничные ярмарки и гуляния, однако крупномасштабных массовых мероприятий и фейерверочных показов в городе не будет, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в девяти парках Москвы пройдут анимационные программы. В первые минуты нового года на катках начнется анимационная программа «в тематике знакомых с детства историй», она продлится до 01:00.

Красная площадь Москва Новый год Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте