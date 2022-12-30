В канун Нового года главный Дед Мороз страны обратился к россиянам в прямом эфире «Авторадио»

Фото: Пресс-служба ГПМ Радио

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поздравил жителей России с Новым годом в эфире «Авторадио» и вручил подарок победительнице акции «Ёлочка, гори!».

30 декабря драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» посетил Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Радиостанцию слушают в Крыму и на Дальнем Востоке, в Дагестане и Бурятии, в Карелии и на Кубани – эфир охватывает свыше 90% регионов страны – и главный зимний волшебник поздравил всех россиян с наступающим Новым годом, пожелал счастья и исполнения заветных желаний.

– Мои хорошие, любимые! Поздравляю с самым добрым, самым светлым семейным праздником. Желаю столько счастливых моментов в 2023 году, сколько звезд на небе. Проведите этот праздник в кругу родных и любимых людей, сами становитесь добрыми волшебниками, для этого достаточно минимум одного доброго дела в день. И, конечно, верьте в чудо, и чудо непременно придет в ваш дом, – обратился к многомиллионной аудитории «Авторадио» главный Дед Мороз страны.

В эфире драйв-шоу «Поехали» он и сам помог реализовать новогоднюю мечту победителя акции «Ёлочка, гори!». Спецпроект проходил в официальном Telegram-канале и объединил тысячи слушателей «Авторадио», которые публиковали свои самые зажигательные новогодние фотографии, видео и писали о заветных желаниях. Победителем проекта стала Нина Островская из города Ессентуки и получила загаданный подарок – новый смартфон. Приехать она не смогла и поэтому была на связи с ведущими «Поехали» по телефону. За маму в студии выступала дочка Дарья – читала стихи, отгадывала загадки Деда Мороза, что только добавило всем праздничного настроения.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своем седьмом большом предновогоднем путешествии по стране вместе с телеканалом НТВ, которое проходило при поддержке форматов ГПМ Радио:

— Как и в прошлом году, оно оказалось особенным. Из волшебной резиденции в Москве мы выходили на прямую связь с городами, общались с детьми и исполняли их заветные мечты. Это и социальные учреждения, и детские дома, и ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Много добрых и чудесных подарков мы подарили. Среди них были и совершенно необычные. Например, моноласта в виде русалочьего хвоста. Ее получил Виталик, увлекающийся плаванием. А в Пермь, где для особенных детей изготавливают музыкальные инструменты, отправился настоящий токарный станок.

Сегодня все находятся в предвкушении праздника, поэтому ведущие «Авторадио» не могли не поинтересоваться, какое у Деда Мороза любимое блюдо на новогоднем столе. Оказалось, он отдает предпочтение простому винегрету:

— Между двумя традиционными, всеми любимыми, вкусными салатами – оливье и селедкой под шубой – я выбираю свой третий. Его ингредиенты растут в средней полосе на огороде. Там и капустка, и свеколка, и огурчик. Я тоже люблю летом вырастить все это на грядке. Очень мне нравится.

Фото и видео драйв-шоу «Поехали» с участием главного Деда Мороза страны можно увидеть в Telegram-канале, сообществе «ВКонтакте» и других аккаунтах радиостанции.