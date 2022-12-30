Старший офицер СК России погиб при обстреле Донецка

Фото: СК РФ

Замруководителя отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск погиб при исполнении служебных обязанностей во время обстрела в Донецке. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе СК.

Рыбаков занимался расследованием военных преступлений, совершенных подразделениями Вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса. Он погиб при исполнении служебного долга во время артиллерийского обстрела.

По факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.

В свою очередь глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова, а также поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

До этого стало известно, что глава населенного пункта Любимовка Каховского района Херсонской области Андрей Штепа погиб в результате подрыва автомобиля.