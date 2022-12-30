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Молодой человек украл у посетителя столичного кафе более 700 тысяч рублей и купил себе телефон

Степан Жирнов
Происшествия
Молодой человек украл у посетителя столичного кафе более 700 тысяч рублей и купил себе телефон
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Москва, Пятницкий переулок Карта всех событий

В одном из столичных кафе молодой человек обокрал посетителя более чем на 700 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в пятницу, 30 декабря.

По данным ведомства, преступление произошло в одном из кафе, расположенном в Пятницком переулке в центре столицы. Злоумышленник похитил у невнимательного посетителя мобильный телефон и банковскую карту. Позже молодой человек выяснил пароль от гаджета и с помощью мобильного банковского приложения сперва купил себе дорогостоящий сотовый телефон и чехол к нему, а потом снял со счета потерпевшего 700 тысяч рублей в банкомате.

Заметив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

Видео: Пресс-служба УВД по ЦАО

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов. Им оказался 19-летний гость столицы. Купленные на чужие деньги предметы у него изъяли, а вот остальные средства он успел потратить.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другого вора задержали на западе столицы. Мужчина промышлял тем, что похищал сумки из тележек супермаркетов. От его действий пострадали как минимум два невнимательных гражданина.

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