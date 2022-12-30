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Пожар произошел на судне в Кронштадте

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар произошел на судне в Кронштадте
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На судне в Кронштадте произошел пожар. Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

По предварительным данным, горит неиспользуемое судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Кронштадтский морской завод».

Представители компании отметили, что на месте работают пожарные. По словам представителя пресс-службы, судно не имеет отношения к заводу.

Ранее в СМИ появилась информация, что загорелся нефтяной танкер «Арктика». Судно 1969 года также базируется в Кронштадте, однако официальных подтверждений пожара на его борту не поступало.

Другой пожар на водном судне произошел в акватории Москвы-реки 2 декабря. Недалеко от Братеевского моста загорелся частный небольшой корабль, находившийся недалеко от берега. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Хозяйка судна серьезно не пострадала — ее вытащили спасатели.

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