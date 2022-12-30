Пожар произошел на судне в Кронштадте
На судне в Кронштадте произошел пожар. Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.
По предварительным данным, горит неиспользуемое судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Кронштадтский морской завод».
Представители компании отметили, что на месте работают пожарные. По словам представителя пресс-службы, судно не имеет отношения к заводу.
Ранее в СМИ появилась информация, что загорелся нефтяной танкер «Арктика». Судно 1969 года также базируется в Кронштадте, однако официальных подтверждений пожара на его борту не поступало.
Другой пожар на водном судне произошел в акватории Москвы-реки 2 декабря. Недалеко от Братеевского моста загорелся частный небольшой корабль, находившийся недалеко от берега. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Хозяйка судна серьезно не пострадала — ее вытащили спасатели.