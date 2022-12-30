Новогоднее световое шоу впервые запустят на колесе обозрения «Солнце Москвы»

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На колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ запустят новогоднее световое шоу, которое можно будет увидеть с 31 декабря по 8 января. Об этом рассказали в пресс-службе компании-оператора.

Там также добавили, что всего будет три перформанса продолжительностью около трех минут. Например, в новогоднюю ночь аттракцион высотой в 140 метров превратится в огромные часы, а в остальные праздничные дни на объекте будет изображено два новых тематических представления, содержащих более 100 световых эффектов.

Кроме того, в пресс-службе компании-оператора рассказали, что в подготовке шоу были задействованы 30 профильных специалистов, среди которых перечислены режиссеры, дизайнеры и видеоинженеры, передает ТАСС.

До этого стало известно, что в новогоднюю ночь колесо обозрения «Солнце Москвы» будет принимать посетителей до 03:00. Так, у желающих будет возможность забронировать в ночь на 1 января отдельную кабинку, чтобы встретить праздник на высоте птичьего полета в компании родных и друзей.

Помимо всего прочего, в период с 24 декабря по 8 января на аттракционе будет действовать специальный «Тариф новогодний», который будет включать в себя билет и сладкий подарок.