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Руководство Соединенных Штатов упустило возможность согласиться на призыв Российской Федерации о нерасширении НАТО в сторону Востока, а вместо этого Вашингтон спровоцировал конфликт на территории Украины. Об этом в субботу, 30 декабря, написал экс-помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для портала 19FortyFive.

По мнению эксперта, если бы Вашингтон проявил серьезность по названной теме в рамках двусторонних отношений, то это подчеркнуло бы ценность дипломатии и поспособствовало бы продолжению переговоров с Москвой.

В таком случае США смогли бы существенно сократить свои военные расходы, считает он. Американцы гордились бы внутренней политикой, а не «сомнительной деятельностью» правительства за рубежом, заключил Бэндоу.

До этого обозреватель Hill Авраам Шама заявил, что западные страны готовы положить конец конфликту на Украине, поскольку хотят уделить больше внимания своим экономикам.

Стремление западных стран к прекращению конфликта на Украине, считает автор, связано с негативным влиянием антироссийских санкций на их экономику.