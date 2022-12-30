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Hill: Байден и Зеленский заложили основу для переговоров между Россией и Украиной

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Hill: Байден и Зеленский заложили основу для переговоров между Россией и Украиной
Фото: president.gov.ua

Страны западного мира готовы положить конец конфликту на Украине, поскольку хотят уделить больше внимания своим экономикам. Об этом пишет обозреватель Hill Авраам Шама.

— Наедине два президента, вероятно, обсудили возможность прекращения боевых действий и заложили основу для будущих переговоров, — говорится в публикации.

Стремление западных стран к прекращению военного конфликта на Украине, считает автор, связано с негативным влиянием антироссийских санкций на их экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря совершил визит в Конгресс США. Зачем украинскому лидеру нужна эта поездка, о чем он просил власти Соединенных Штатов и какие последствия возможны по его возвращении на Украину — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чего добивается НАТО, продолжая поставки оружия Украине. По его мнению, победа Украины в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России. Эксперт считает, что заявления генсека НАТО Столтенберга о необходимости поставок западного оружия для достижения перемирия отражают позицию Запада.

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