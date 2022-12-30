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Международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, однако за ее услуги будут платить рядовые граждане Америки. Об этом в пятницу, 30 декабря, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для журнала The American Conservative.

— И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке. Конечно же, Вашингтон. Но деньгами американских налогоплательщиков, — заявил Девлин.

По словам колумниста, украинское руководство «щедро платит» представителям инвестиционной компании за консультации по теме восстановления страны.

До этого обозреватель Оливия Мюррей для издания American Thinker написала, что намерение президента Украины Владимира Зеленского сформировать систему шефства западных стран над Киевом для восстановления страны представляет собой ее продажу по частям с молотка.

В своем материале автор напомнила про статью, в которой рассказывалось о встрече украинского лидера с руководителем компании BlackRock Лоуренсом Финком.