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Дептранс подготовил график движения сверкающего поезда в метро

Полина Долганова
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Дептранс подготовил график движения сверкающего поезда в метро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы подготовил график движения сверкающего поезда в метро.

Так, праздничный поезд на Кольцевой линии метро 31 декабря и в ночь на 1 января можно будет увидеть на станции «Белорусская» в 05:39, 06:10, 06:40, 07:11 и в 07:41.

На станции «Новослободская» состав появится 31 декабря в 13:13, 13:43, 20:16, 21:16 и в 22:17. Также поезд можно будет увидеть на станциях «Проспект Мира», «Курская», «Таганская», «Павелецкая», «Добрынинская», «Октябрьская», «Парк Культуры», «Киевская» и «Краснопресненская».

1 января состав порадует москвичей на станции «Белорусская» в 06:10, 06:40, 07:41 и 08:11. На «Курской» появление поезда ожидается в 12:22, 12:52, 13:22, 13:52, 14:22 и в 14:52.

Кроме того, 2 и 3 января сверкающий состав появится на станции «Краснопресненская» в 05:52, 06:22, 06:52, 07:22 и в 07:54. С полным графиком движения сверкающего поезда можно ознакомиться в Telegram-канале ведомства.

Метро, МЦК и маршруты наземного транспорта Москвы будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена работа 16 регулярных ночных маршрутов.

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