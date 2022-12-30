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Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств РФ

Полина Долганова
Общество
Путин присвоил Фадееву звание заслуженного деятеля искусств РФ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

— Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Фадееву Максиму Александровичу — композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе.

Недавно депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой присвоить певцу Ярославу Дронову звание заслуженного артиста России.

Миронов подчеркнул в своем письме Путину, что это почетное звание необходимо вручить музыканту за его уникальный талант и патриотизм. По мнению парламентария, вручение награды станет своеобразным катализатором в процессе возвращения народного самосознания.

В апреле Путин присвоил звание народного артиста РФ эстрадному певцу Стасу Михайлову, а также певице и члену Общественной палаты России Диане Гурцкой.

Также в список вошла актриса Елена Санаева, которая исполнила роль лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева.

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