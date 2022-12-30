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Путин наградил жену Медведева за вклад в благотворительную деятельность

Евгений Жуков
Общество
Путин наградил жену Медведева за вклад в благотворительную деятельность
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил жену заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева Светлану знаком отличия за вклад в благотворительную и общественную деятельность. Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу, 30 декабря.

— За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяния» Медведеву Светлану Владимировну — президента Фонда социально-культурных инициатив, — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

До этого стало известно, что российский лидер подписал указ о присвоении музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

26 декабря Путин создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял Медведев.

В состав комиссии глава государства включил и главу МЧС Александра Куренкова. Уточняется, что указ вступил в силу со дня его подписания.

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