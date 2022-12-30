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Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что финансовая помощь, которую ЕС оказывает Украине, является ограблением простых европейских граждан.

— В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и (главой Европейской комиссии — прим. «ВМ») Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги! — написал Филиппо в Twitter.

25 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в основе политики стран Запада лежит принцип «разделяй и властвуй», с помощью которого они хотели растаскать страну и продолжают эти попытки до сих пор.

Глава государства добавил, что Россия еще в 2014 году предпринимала попытки мирного урегулирования ситуации на Украине. Однако обратная сторона была настроена иным образом, в результате чего в регионе начали проводиться военные действия.

30 декабря СМИ сообщили, что международная инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины.