Вучич заявил, что в случае конфликта в Косове Сербии никто не поможет

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Белград может рассчитывать лишь на себя в случае начала вооруженного конфликта в Косове и Метохии. Об этом в пятницу, 30 декабря, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prava.

— К сожалению, геополитическая ситуация такова, что мы можем рассчитывать только на себя. И нет никого другого, кто нам поможет, — сказал сербский лидер журналистам.

На вопрос относительно того, что могла бы сделать Россия в случае начала вооруженного конфликта в Косове, сербский лидер ответил «ничего». При этом Вучич поблагодарил Москву за поддержку территориальной целостности Сербии. При этом он не понимает, как РФ может помочь балканской республике сейчас.

Президент Сербии также рассказал, что западные страны постоянно навязывают ему мнение, по которому Адольф Гитлер теперь якобы не является нацистом. По его словам, такой тезис доносится ему через западных советников, пишет ТАСС.

Власти непризнанного Косова 26 декабря привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ на это министр обороны Вучевич и глава МВД республики Братислав Гашич заявили, что сербская армия и силы МВД страны по приказу сербского лидера также приведены в боевую готовность. Затем этот режим был снят.