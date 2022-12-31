ВОЗ призвала Китай усилить антиковидные меры в стране

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Китаю следует усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией из-за роста числа заболеваний. Такое заявление опубликовано в пятницу, 30 декабря, на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты организации встретились с делегацией из Китая. По мнению экспертов ВОЗ, необходимо возобновить обмен данными относительно эпидемиологической ситуации и вакцинации. Международный орган выразил намеренность поддерживать Пекин в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Власти Китая стали ослаблять антиковидные меры в начале декабря. На фоне этого в республике начали фиксировать рост числа заболевших. Многие государства снова ужесточили контроль для прибывающих из Китая граждан, пишет KP.RU.

В минувший четверг, 29 декабря, стало известно, что Италия обратилась к Евросоюзу с просьбой ввести тестирование на коронавирусную инфекцию для всех граждан, прибывающих из Китая. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она выразила надежду, что Брюссель будет работать «в этом направлении».