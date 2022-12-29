Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая

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Италия обратилась к Евросоюзу с просьбой ввести тестирование на коронавирусную инфекцию для всех граждан, прибывающих из Китая. Об этом заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в четверг, 29 декабря.

— Эта мера рискует оказаться не совсем эффективной, если не будет принята на европейском уровне. Я попросила (министра здравоохранения Италии Орацио — прим. «ВМ») Скиллачи, который сделал это немедленно, обратиться в Евросоюз за принятием подобных мер, — сказала председатель правительства.

Она выразила надежду, что Брюссель будет работать «в этом направлении». Накануне власти Италии ввели обязательные тесты на COVID-19 для пассажиров из Китая, передает РИА Новости.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что в Китае ежедневно происходит около миллиона случаев заражения коронавирусом и пять тысяч смертей от COVID-19. В материале говорится, что официально китайское руководство сообщало только о 2966 новых случаях заболевания за 21 декабря.

В ноябре в Китае произошла очередная вспышка коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», почему это случилось и будет ли расти число зараженных в России в ближайшее время.