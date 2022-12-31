Ксения Собчак пожаловалась на отсутствие настроения перед Новым годом

Фото: roscongress / Максим Григорьев

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак в беседе с поклонниками откровенно рассказала, что впервые будет отмечать Новый год дома. При этом знаменитость призналась в полном отсутствии праздничного настроения.

— У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей. В первый раз в жизни так отмечаю праздник, честно говоря, — поделилась эмоциями Собчак на своем канале в Telegram.

При этом телеведущая тяжело переживает историю с задержанием своих коллег Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева и Кирилла Суханова, которых подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. До этого Собчак принесла ему извинения от своего лица.

Накануне бывший депутат Госдумы Роман Худяков намекнул на Собчак, говоря об еще одной знаменитости, которая намеревается покинуть Россию. По словам политика, он получил такую информацию от осведомленного источника, занимающегося элитной недвижимостью. Экс-парламентарий сообщил, что одна известная дама рассчитывает скоро продать свою российскую недвижимость и перебраться за рубеж.