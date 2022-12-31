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Косачев назвал слова Меркель и Олланда о «Минске» фиксацией предательства

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Косачев назвал слова Меркель и Олланда о «Минске» фиксацией предательства
Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные страны не переживают за украинское население, поскольку целостность Украины для них — это контроль над их территориями. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова экс-президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях.

— Первое — для Запада целостность Украины (в отличие, скажем, от целостности Великобритании с ее Шотландией и Испании с ее Каталонией) — это именно контроль над территориями, а не общественное согласие. Это земли, а не люди. Это насилие, а не переговоры, — отметил он.

Косачев в своем Telegram-канале написал, что подобное явление является прямой противоположностью так называемым европейским ценностям.

Накануне экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы укрепить военные мощности страны. По его мнению, экс-канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда говорила о «драгоценном времени» для Украины, которое подарили ей Минские соглашения.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев назвал «Вечерней Москве» условие для переговоров России и Украины в 2023 году. По его словам, это будет возможно только после выполнения всех целей СВО. В ином случае киевский режим сможет уклониться от соблюдения каких-либо договоренностей.

Украина Минские соглашения Константин Косачев Европа
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