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Приметы и советы

Как качественно выспаться в Новый год в любых условиях

Ника Комкова
Общество
Как качественно выспаться в Новый год в любых условиях
Фото: Pixabay

Даже в собственной постели частенько сложно заснуть. Что уж говорить о чужих? В новогодние праздники многие отправляются в поездки, ночуют у друзей, родственников или в арендованных загородных домах. Поэтому спать приходится на надувном матрасе, диване или просто неудобной, чужой кровати. Сон в некомфортных условиях грозит болью в спине, постоянным упадком сил и плохим настроением.

Эксперт по сну Элисон Джонс рассказала, как почувствовать себя дома в любых условиях и хорошо выспаться. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Белый шум

При сложностях с засыпанием эксперт порекомендовала купить устройство для создания белого шума и подключить его к специальному приложению.

— Белый шум помогает хорошо выспаться ночью за счет того, что маскирует разрозненные звуки беспрерывным, расслабляющим шумовым фоном и способствует спокойному отдыху, — сказала эксперт.

Лаванда и эвкалипт

Лаванда и эвкалипт прекрасно пахнут и помогают расслабиться и погрузиться в сон. По словам Джонс, можно нанести одну или две капли одного вида масел на подушку и забыть о стрессе.

Температура

Во время сна важно следить за температурой, так как тело использует температуру для настройки циркадного ритма — внутренних часов сна.

Ночуя вне дома или приглашая гостей, важно обеспечить их или себя, одеялами или обогревателями.

— Рекомендуется принимать душ перед сном в течение 5-15 минут и при правильной температуре – менее 40°C, — рассказала эксперт.

По ее словам, это поможет регулировать климат сна и качественный отдых.

Позитивные мысли

Часто заботы, эмоции и навязчивые мысли, накопившиеся за день, могут мешать засыпанию. Побороть это все поможет практика осознанности перед сном. Джонс предложила вести дневник перед сном, заниматься медитацией или слушать расслабляющую музыку.

— Осознанность включает в себя техники, позволяющие переключить разум на позитивные мысли, что помогает расслабиться, — пояснила специалист.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, как поддержать иммунитет, отправляясь в поездки в новогодние праздники.

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