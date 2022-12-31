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«Будем брать»: Рогозин отреагировал на слова главы Минобороны Украины о Киеве

Араз Салехов

Сюжет: 

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«Будем брать»: Рогозин отреагировал на слова главы Минобороны Украины о Киеве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин высказался касательно обращения главы Минобороны Украины Алексея Резникова к россиянам.

В первую очередь он назвал обращение украинского военного «наглым» и «вызывающим». Напомним, что Резников обратился к россиянам, которые обещали «брать Киев». Рогозин считает, что эту «справедливую войну» нужно заканчивать.

— Победой заканчивать. И она закончится нашей победой, здесь также иллюзий быть не должно. А что касается Киева, где сидят все эти Резниковы, его будем брать, — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что до этого Рогозин получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка. По его словам, в городе было обстреляно место проживания группы военных советников.

Операция Рогозина прошла 26 декабря в одной из больниц Московского региона. Медики извлекли осколок украинского боеприпаса в области шейного позвонка.

После экс-глава госкорпорации «Роскосмос» опубликовал свое первое фото после прошедшей операции. На опубликованном кадре видно, что экс-глава Роскосмоса успешно перенес операцию.

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